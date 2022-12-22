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19:59, 22 декабря 2022Экономика

Путин установил ограничения для «Газпрома»

Путин запретил «Газпрому» покупать газ у СП с Wintershall Dea дороже регулируемой цены

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин запретил компании «Газпром» приобретать газ и услуги совместных предприятий (СП) из «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Установленные ограничения зафиксированы в указе «О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения коснутся покупок по цене, которая будет выше установленной правительством. Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Предельная цена для покупки газа и газового конденсата с этих месторождений будет установлена правительством в течение 10 дней.

Также указ предусматривает, что «Газпром» не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из «недружественных» стран, если цена превысит установленную кабмином. Запрет распространяется на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта 2022 года.

На встрече с журналистами 22 декабря президент сообщил, что Россия оставляет за собой право подумать над обязательством исполнения газовых контрактов перед зарубежными партнерами. «И оставляем за собой право, если вся предлагаемая система будет развиваться в сторону административного регулирования, если будет это нарушать наши контракты "Газпрома" с контрагентами, будет вмешательство в эти контракты, мы оставляем за собой право подумать над тем, обязаны ли мы выполнять эти контракты, если другая сторона их нарушает», — передает его слова ТАСС.

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Мария Грушко
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