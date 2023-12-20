В Кремле рассказали о конфискации активов иностранных инвесторов

Песков: Россия не изымает активы иностранных инвесторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не конфисковывает активы иностранных инвесторов. По его словам, компании, уходящие с рынка, продают их или передают в зависимости от переговоров, передает РИА Новости.

«Никакого процесса изъятия не было и нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о потенциальном начале процесса изъятия активов инвесторов из недружественных стран.

Накануне глава государства Владимир Путин подписал указ о лишении немецкой Wintershall и австрийской OMV долей в российских активах. Зарубежные организации лишились прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Путин распорядился, чтобы все права и обязанности совместных предприятий (СП) перешли к специально созданным правительством России обществам. Российские акционеры получат в них доли, пропорциональные долям в СП.

22 декабря 2022 года президент подписал указ, согласно которому «Газпрому» запрещается приобретать газ и услуги у СП австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea до 1 октября 2023 года. Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. В сентябре текущего года запрет был продлен до 1 октября 2024 года.

