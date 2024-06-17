«Еще одно тяжкое преступление бандеровского режима». В МИД выступили с требованием после убийства российского военкора

Захарова назвала убийство военкора Цицаги тяжким преступлением Киева

Министерство иностранных дел (МИД) России потребовало от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле осудить убийство военного фотокорреспондента Никиты Цицаги.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагирование на случаи нападений и убийств журналистов является прямой обязанностью гендиректора ЮНЕСКО.

Жестокое убийство Никиты Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание Мария Захарова официальный представитель МИД России

Корреспондент погиб при атаке украинских дронов

О гибели военного фотокорреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) сообщалось в воскресенье, 16 июня.

Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.

Следственный комитет (СК) России заявил, что в скором времени установит причастных к гибели военного фотокорреспондента.

Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста СК России

Мария Захарова назвала гибель Цицаги тяжким преступлением Киева. По ее словам, ВСУ целенаправленно нанесли удар по военкору в ДНР.

Это уже вторая за неделю атака на сотрудников СМИ

Захарова отметила, что гибель Цицаги стала уже второй за неделю атакой на сотрудников СМИ со схожим почерком. Она напомнила, что 13 июня под обстрел беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских военных в Горловке попала съемочная группа НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен и позже эвакуирован в Москву. Он лишился руки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ и 144 УК РФ. По данным СК, журналисты НТВ снимали репортаж об обстрелах мирных жителей вооруженными формированиями Украины.

Россия раскритиковала международную реакцию на атаки

Захарова призывала ООН осудить атаку Киева на журналистов телеканала НТВ. Она заявила, что украинские войска целенаправленно атаковали сотрудников телеканала.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на представителей СМИ.

В России реакцию ООН раскритиковали. Так, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заметил, что ООН осуждает нападения на журналистов, однако не называет виновников этих событий.

Убивать журналистов это очень плохо, но вот указать на очевидных виновников убийства, тут уж кишка тонка Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о разочарованности Москвы тем, что в международной организации не нашли смелости осудить атаку украинских военных против журналистов НТВ.