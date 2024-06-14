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01:21, 14 июня 2024Мир

В МИД РФ раскритиковали реакцию ООН на нападение на российских журналистов

Мирошник: ООН не называет виновников нападения на журналистов НТВ

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Организация объединенных наций (ООН) осуждает нападения на журналистов, однако не называет виновников этих событий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«У международных структур традиционно не хватает воли дать реальную политико-правовую оценку действиям киевского режима и его боевикам. Убивать журналистов это очень плохо, но вот указать на очевидных виновников убийства, тут уж кишка тонка», — написал Мирошник.

Ранее телеканал НТВ заявил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме.

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.

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      Евгений Силаев
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