В МИД РФ раскритиковали реакцию ООН на нападение на российских журналистов

Мирошник: ООН не называет виновников нападения на журналистов НТВ

Организация объединенных наций (ООН) осуждает нападения на журналистов, однако не называет виновников этих событий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«У международных структур традиционно не хватает воли дать реальную политико-правовую оценку действиям киевского режима и его боевикам. Убивать журналистов это очень плохо, но вот указать на очевидных виновников убийства, тут уж кишка тонка», — написал Мирошник.

Ранее телеканал НТВ заявил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме.

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.

