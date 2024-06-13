Телеканал НТВ прокомментировал ранение журналистов в Горловке

Телеканал НТВ: раненных в ДНР журналистов Ивлиева и Кожина оперируют

Телеканал НТВ прокомментировал ранение сотрудников в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале НТВ.

В сообщении отмечалось, что ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. «Сейчас обоим делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения», — сообщает НТВ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности ранения сотрудников НТВ. Он сообщил, что Ивлиев и Кожин получили минно-взрывные травмы. Он подчеркнул, что врачи пытаются стабилизировать их состояние.

До этого была названа возможная причина ранения сотрудников телеканала. Сообщалось, что ей могла стать атака украинского беспилотника.

О тяжелом ранении сотрудников телеканала в Горловке стало известно ранее, 13 июня. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что их госпитализировали. Также отмечалось, что раненые находятся в коме.