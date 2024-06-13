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13:28, 13 июня 2024Интернет и СМИ

В ДНР трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения

Трое сотрудников НТВ тяжело ранены в Горловке, они в коме

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Донецкой народной республике (ДНР) трое сотрудников телеканала НТВ получили тяжелые ранения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.

«Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ», — написал Приходько. Мэр Горловки добавил, что сотрудников телеканала доставили в больницу.

ТАСС со ссылкой на врачей сообщил, что раненые журналисты в настоящее время находятся в коме, сейчас они в операционной.

10 июня на мине в городе Шебекино Белгородской области подорвался оператор телеканала «Россия 24», сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Сотрудника канала доставили в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

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      Олег Давыдов
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