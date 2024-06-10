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14:52, 10 июня 2024Интернет и СМИ

Сотрудник канала «Россия 24» подорвался на мине в Белгородской области

Губернатор Гладков: оператор канала «Россия 24» подорвался на мине в Шебекино

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Оператор телеканала «Россия 24» подорвался на мине в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В сообщении говорится, что сотрудник канала доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Врачи проводят операцию.

Помимо оператора ранения получили еще трое бойцов самообороны. Одного из них доставили в больницу №2 в Белгороде с ранениями конечностей, двоим оказали медицинскую помощь.

В конце мая оператор российской медиакомпании ВГТРК Александр Пушин был ранен во время съемок в Харьковской области. Машина, на которой ехала съемочная группа, подорвалась на мине. Сообщалось, что его ранило осколками в ногу.

До этого съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР) около Кременной. Корреспондент Артем Юндас получил контузию, а оператор Денис Шум был ранен в ногу.

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