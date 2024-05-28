Оператор российского телеканала получил ранение в Харьковской области

Оператора ВГТРК Пушина ранили во время съемок в зоне СВО под Харьковом

Оператор российской медиакомпании ВГТРК Александр Пушин получил ранение во время съемок в Харьковской области. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Машина, в которой ехали журналисты и оператор, подорвалась на мине. Пушин получил ранение осколками в ногу. Он сам наложил себе необходимую медицинскую повязку.

По данным телеканала, оператор в настоящее время находится в больнице. Жизни сотрудника ВГТРК ничего не угрожает.

В апреле стало известно, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР) недалеко от Кременной. Сообщалось, что корреспондент Артем Юндас получил контузию, а оператор Денис Шум — осколочное ранение в ногу. Сотрудников ВГТРК отправили в больницу в Луганске, где их осмотрели и оказали им необходимую помощь.