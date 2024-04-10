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16:02, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Попавших под обстрел в ЛНР российских журналистов отвезут в Луганск

Попавших под обстрел в ЛНР журналистов ВГТРК Юндаса и Шума отвезут в Луганск

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сотрудников ГТРК «Луганск», корреспондента Артема Юндаса и оператора Дениса Шума, попавших под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), отвезут в больницу в Луганске. Об этом сообщил глава ГТРК Николай Долгачев РИА Новости.

«Сейчас коллег отправили в госпиталь Луганска для осмотра и дополнительной помощи», — заявил Долгачев, говоря о пострадавших в ЛНР журналистах.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались добить обстрелянных журналистов с помощью дрона. Юндас рассказал, что, вероятно, дрон попал в одну из машин.

До этого стало известно, что в результате обстрела корреспондент Юндас получил контузию, а оператор Шум — осколочное ранение в ногу. Юндас оценил состояние коллеги как хорошее.

10 апреля сообщалось, что съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел ВСУ рядом с Кременной.

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      Мария Большакова
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