Попавших под обстрел в ЛНР российских журналистов отвезут в Луганск

Попавших под обстрел в ЛНР журналистов ВГТРК Юндаса и Шума отвезут в Луганск

Сотрудников ГТРК «Луганск», корреспондента Артема Юндаса и оператора Дениса Шума, попавших под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), отвезут в больницу в Луганске. Об этом сообщил глава ГТРК Николай Долгачев РИА Новости.

«Сейчас коллег отправили в госпиталь Луганска для осмотра и дополнительной помощи», — заявил Долгачев, говоря о пострадавших в ЛНР журналистах.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались добить обстрелянных журналистов с помощью дрона. Юндас рассказал, что, вероятно, дрон попал в одну из машин.

До этого стало известно, что в результате обстрела корреспондент Юндас получил контузию, а оператор Шум — осколочное ранение в ногу. Юндас оценил состояние коллеги как хорошее.

10 апреля сообщалось, что съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел ВСУ рядом с Кременной.