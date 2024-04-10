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14:00, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности обстрела российских журналистов в ЛНР

В результате обстрела ВСУ журналист луганского филиала ВГТРК получил контузию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Журналист луганского филиала ВГТРК, корреспондент Артем Юндас получил контузию в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Подробности раскрыл ТАСС.

Сообщается, что из-за обстрела также пострадал оператор ВГТРК Денис Шум. Он получил ранение ранение в ногу.

Ранее 10 апреля стало известно, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел рядом с Кременной в ЛНР.

В феврале под обстрел в Донецкой народной республике попал военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский. Сообщалось, что журналист получил легкое ранение в ногу.

До этого стало известно, что под обстрел на Донбассе попали журналисты информационного агентства РИА Новости. Никто из них не пострадал.

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      Мария Большакова
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