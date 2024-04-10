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13:41, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел недалеко от Кременной в ЛНР

Фото: Alex Babenko / Reuters

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду, 10 апреля, сообщают «Известия».

По данным издания, российские журналисты попали под обстрел недалеко от Кременной в ЛНР. Уточняется, что оператор съемочной группы получил ранение.

Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что при обстреле в Донецкой народной республике пострадал военный корреспондент Даниил Пионтковский. Журналист получил легкое ранение в ногу.

Перед этим сообщалось, что журналисты информагентства РИА Новости попали под обстрел в Донбассе. В результате никто из них не пострадал.

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      Евгения Наумова
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