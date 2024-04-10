Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел недалеко от Кременной в ЛНР
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду, 10 апреля, сообщают «Известия».
По данным издания, российские журналисты попали под обстрел недалеко от Кременной в ЛНР. Уточняется, что оператор съемочной группы получил ранение.
Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что при обстреле в Донецкой народной республике пострадал военный корреспондент Даниил Пионтковский. Журналист получил легкое ранение в ногу.
Перед этим сообщалось, что журналисты информагентства РИА Новости попали под обстрел в Донбассе. В результате никто из них не пострадал.