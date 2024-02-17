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20:53, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

Военкор телеканала «Звезда» получил ранение при обстреле в ДНР

Военкор канала «Звезда» Пионтковский ранен при обстреле Пантелеймоновки в ДНР
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

При обстреле жилых кварталов Пантелеймоновки в Донецкой народной республике (ДНР) был ранен военный корреспондент Даниил Пионтковский. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военкор пострадал при обстреле со стороны ВСУ. Журналист получил легкое ранение в ногу. Установлено, что удар по домам нанесли из РСЗО HIMARS. Телеканал опубликовал фото с перевязанной ногой Пионтковского.

17 февраля поселок Пантелеймоновка подвергся массированному обстрелу. Ракетным ударом был практически уничтожен многоквартирный дом. ВСУ атаковали жилые кварталы утром около половины седьмого, когда люди еще спали. Очевидцы рассказали, что из разрушенного дома в мороз выбежал на улицу в одних трусах маленький ребенок. Односельчане помогали вытаскивать из-под завалов раненых соседей.

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      Антонина Черташ
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