ВСУ пытались добить пострадавших в ЛНР журналистов с помощью дрона

ВСУ пытались с помощью дрона добить пострадавших под Кременной журналистов ВГТРК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона пытались добить пострадавших в результате обстрела под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудников луганского филиала ВГТРК. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

«"Птица" над нами была. Сразу же, как мы начали уезжать на машине эвакуации, "буханке", полетел дрон», — рассказал попавший под обстрел корреспондент Артем Юндас. По его словам, судя по всему, ВСУ удалось попасть в автомобиль, поскольку в нем затем было обнаружено отверстие.

Говоря о своем состоянии, журналист отметил, что у него гудит голова.

Ранее сообщалось, что Юндас в результате обстрела ВСУ получил контузию. Также пострадал оператор ВГТРК Денис Шум, у него осколочное ранение в ногу. Руководитель филиала Николай Долгачев уточнил, что пострадавшая группа отправилась в Луганск.

О том, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ в ЛНР, стало известно днем в среду, 10 апреля. Отмечалось, что это случилось под Кременной.