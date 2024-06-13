В ДНР раскрыли подробности ранения сотрудников НТВ

Глава ДНР Пушилин: журналисты НТВ Ивлиев и Кожин получили минно-взрывные травмы

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о состоянии журналистов НТВ, получивших ранения в Горловке. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

Он заявил, что журналисты Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы. «Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния», — раскрыл он подробности произошедшего.

Ранее стало известно, что предварительной причиной ранения сотрудников НТВ стала атака украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперативных службах.

До этого военкор Александр Сладков рассказал о состоянии раненых сотрудников НТВ. По его словам, они живы, но находятся в тяжелом состоянии.

13 июня появилась информация, что трое сотрудников НТВ были ранены в Горловке. Мэр Иван Приходько сообщил, что их доставили в больницу. Отмечалось, что члены съемочной группы телеканала находятся в коме.