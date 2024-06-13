В ДНР раскрыли подробности ранения сотрудников НТВ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о состоянии журналистов НТВ, получивших ранения в Горловке. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.
Он заявил, что журналисты Алексей Ивлиев и Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы. «Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния», — раскрыл он подробности произошедшего.
Ранее стало известно, что предварительной причиной ранения сотрудников НТВ стала атака украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперативных службах.
До этого военкор Александр Сладков рассказал о состоянии раненых сотрудников НТВ. По его словам, они живы, но находятся в тяжелом состоянии.
13 июня появилась информация, что трое сотрудников НТВ были ранены в Горловке. Мэр Иван Приходько сообщил, что их доставили в больницу. Отмечалось, что члены съемочной группы телеканала находятся в коме.