Стали известны подробности ранения сотрудников НТВ

Военкор Сладков сообщил о тяжелом состоянии раненных в Горловке сотрудников НТВ

Раненные в Горловке сотрудники телеканала НТВ находятся в тяжелом состоянии. Подробности их ранения раскрыл военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

«Знаю, ребята наши из НТВ ранены. Живы, но состояние тяжелое», — сообщил Сладков. Он назвал случившееся подтверждением профессионального отношения сотрудников телеканала к своей работе. «Поселок Гольма, где ребята работали, он постоянно под обстрелом, а там мирные люди живут», — добавил военкор.

О тяжелом ранении трех сотрудников НТВ стало известно ранее 13 июня. Утверждалось, что журналисты находились в коме в операционной.

10 июня на мине в городе Шебекино Белгородской области подорвался оператор телеканала «Россия 24», сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Сотрудника канала доставили в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.