Названа возможная причина ранения сотрудников НТВ в ДНР

ТАСС: причиной ранения съемочной группы НТВ мог стать украинский беспилотник

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ в Донецкой народной республике (ДНР) мог стать украинский беспилотник. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно, это [украинский] БПЛА», — назвал возможную причину собеседник агентства из оперативных служб.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков раскрыл подробности ранения сотрудников НТВ. Он заявил, что члены съемочной группы, раненные в Горловке, находятся в тяжелом состоянии.

13 июня стало известно, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала получили тяжелые ранения. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что их доставили в больницу. Позднее стало известно, что сотрудники НТВ находятся в коме.

10 июня сообщалось, что оператор канала «Россия 24» подорвался на мине в Шебекине Белгородской области. Его доставили в районную больницу в тяжелом состоянии.