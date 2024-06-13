Телеканал НТВ подтвердил гибель оператора Валерия Кожина после ранения в ДНР

Канал НТВ подтвердил гибель оператора Валерия Кожина после ранения в Горловке

Телеканал НТВ подтвердил новость о гибели оператора Валерия Кожина, получившего ранение в Горловке во время исполнения профессиональных обязанностей. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале НТВ.

«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненный сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью», — говорится в сообщении НТВ.

Отмечается, что Кожину было 46 лет. Он начал работать на телеканале в 2006 году в должности звукооператора-техника, затем стал телеоператором. Кожин неоднократно бывал в горячих точках, работал в Сирии, ДНР и ЛНР. Был награжден медалью «За Отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».

Двое сотрудников НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин получили ранения в ДНР в четверг, 13 июня. Вместе с ними был ранен офицер сопровождения. Всех пострадавших госпитализировали. Главврач горловской больницы Нелля Якуненко описала их состояние как тяжелое, раненые находились в коме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска целенаправленно атаковали сотрудников НТВ и призвала ООН осудить атаку Киева на журналистов в Горловке. Позднее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против любых нападений на журналистов.