Захарова призвала ООН осудить атаку Киева на журналистов НТВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) осудить атаку Киева на журналистов телеканала НТВ в Горловке. Ее слова передает ТАСС.
Захарова отметила, что Россия рассчитывает на то, что в ООН осудят атаку Киева на сотрудников НТВ.
Ранее стало известно, что возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ в Донецкой народной республике (ДНР) мог стать украинский беспилотник.
До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что журналисты, раненные в Горловке, находятся в тяжелом состоянии.
13 июня сообщалось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала получили тяжелые ранения. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что их доставили в больницу. Позднее стало известно, что сотрудники НТВ находятся в коме.