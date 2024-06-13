Представитель МИД Мария Захарова призвала ООН осудить атаку Киева на журналистов НТВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) осудить атаку Киева на журналистов телеканала НТВ в Горловке. Ее слова передает ТАСС.

Захарова отметила, что Россия рассчитывает на то, что в ООН осудят атаку Киева на сотрудников НТВ.

Ранее стало известно, что возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ в Донецкой народной республике (ДНР) мог стать украинский беспилотник.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что журналисты, раненные в Горловке, находятся в тяжелом состоянии.

13 июня сообщалось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала получили тяжелые ранения. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что их доставили в больницу. Позднее стало известно, что сотрудники НТВ находятся в коме.