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15:45, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Захарова призвала ООН осудить атаку Киева на журналистов НТВ

Представитель МИД Мария Захарова призвала ООН осудить атаку Киева на журналистов НТВ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) осудить атаку Киева на журналистов телеканала НТВ в Горловке. Ее слова передает ТАСС.

Захарова отметила, что Россия рассчитывает на то, что в ООН осудят атаку Киева на сотрудников НТВ.

Ранее стало известно, что возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ в Донецкой народной республике (ДНР) мог стать украинский беспилотник.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что журналисты, раненные в Горловке, находятся в тяжелом состоянии.

13 июня сообщалось, что корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала получили тяжелые ранения. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что их доставили в больницу. Позднее стало известно, что сотрудники НТВ находятся в коме.

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      Олег Давыдов
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