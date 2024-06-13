«Они в коме, не говорящие». Корреспондент и оператор НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

Журналисты НТВ и офицер сопровождения ранены в Горловке, они в коме

Два сотрудника телеканала НТВ и офицер сопровождения получили тяжелые ранения при обстреле поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) в Донецкой народной республике (ДНР). Корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин доставлены в городскую больницу №2.

Как уточнила главный врач больницы Нелля Якуненко, сотрудники российского телеканала находятся в коме, их оперируют.

Сотрудники НТВ находятся в коме

Мэр Горловки Иван Приходько написал в своем Telegram-канале, что журналист и оператор пострадали во время выполнения профессиональных обязанностей. Их доставили в местную больницу в состоянии комы.

Алексей Ивлиев Кадр: Истра.РФ

«По уточненным данным, в ДНР пострадали двое сотрудников НТВ. Это — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения», — сообщил телеканал НТВ в Telegram.

Главврач горловской больницы Нелля Якуненко в разговоре с ТАСС рассказала, что Ивлиев и Кожин находятся в тяжелом состоянии.

Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая Нелля Якуненко главный врач больницы №2

Ранее в Шебекино сотрудник «России 24» подорвался на мине

Ранее в июне трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24» Александр Пушин подорвались на мине в Шебекино Белгородской области. Сотрудники ВГТРК находились в машине, Пушин получил ранение осколками в ногу. Он наложил себе необходимую медицинскую повязку, после чего его доставили в больницу.

До этого съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Российские журналисты были атакованы 10 апреля недалеко от населенного пункта Кременная.

В результате погиб офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов, сопровождавший репортеров. Двое журналистов получили ранения — оператор Денис Шум был госпитализирован с легким осколочным ранением в ногу, корреспондент Артем Юндас контужен, его врачи отпустили в тот же день.