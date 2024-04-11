В ЛНР группа журналистов попала под прицельный обстрел ВСУ. После удара репортеров пытались добить с дрона

Офицер пресс-центра МО Половодов погиб при обстреле группы журналистов в ЛНР

Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Российские журналисты были атакованы 10 апреля недалеко от населенного пункта Кременная.

В результате погиб офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, сопровождавший репортеров. Два журналиста получили ранения — оператор Денис Шум был госпитализирован с легким осколочным ранением в ногу, корреспондент Артем Юндас был контужен, его врачи отпустили в тот же день.

Группа сумела уйти из зоны поражения. Пострадавших доставили в Луганск.

Украинские военные пытались добить репортеров

ВСУ пытались добить пострадавших с помощью дрона. «"Птица" над нами была. Сразу же, как мы начали уезжать на машине эвакуации, "буханке", полетел дрон», — рассказал Юндас. По его словам, судя по всему, ВСУ удалось попасть в автомобиль, поскольку в нем было обнаружено отверстие.

Позднее «Вести Луганск» опубликовали видео, на котором виден момент обстрела. В ролике видно, как журналисты прижались к деревьям, когда за ними разорвался снаряд. После этого по сторонам полетела листва и пыль, также вверх пошел черный дым.

Обстрелом журналистов заинтересовался Следственный комитет России. Следователи будут расследовать факт обстрела, установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

МИД России указал, что расценивает инцидент как очередную преступную акцию властей Украины, которые продолжают рассматривать журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравируют. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что безоружные корреспонденты, фотографы и операторы считаются гражданскими лицами.

Журналисты стали приоритетной целью для ВСУ

17 февраля в больницу с ранением попал корреспондент Даниил Пионтковский. Он оказался на месте обстрела ВСУ жилых домов в Пантелеймоновке (Донецкая народная республика, ДНР). В момент, когда репортер занимался профессиональной деятельностью, последовал повторный удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

1 января журналист погиб в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, еще один ранен. Их имена не раскрывались. Всего, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, из-за удара ВСУ в новогоднюю ночь были ранены семь человек.

23 ноября 2023 года в Запорожской области от полученных ранений скончался корреспондент «России 24» Борис Максудов. Его группу атаковали дроны ВСУ после съемок. «Ребята выходили с позиций, причем стреляли по ним дважды с интервалом в несколько минут. Беспилотники сбрасывали боеприпасы от подствольного гранатомета», — рассказал его коллега.

31 октября с осколочными ранениями в больницу Донецка были доставлены три репортера. Ими оказались фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин и журналисты «Известий» Алексей Полторанин и Евгений Быковский.