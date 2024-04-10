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16:38, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Момент обстрела ВСУ российских журналистов в ЛНР попал на видео

На видео попал момент обстрела группы ВГТРК под Кременной в ЛНР

Момент обстрела российских журналистов из ВГТРК под Кременной в ЛНР попал на видео. Запись публикуется в Telegram-канале «Вести Луганск».

В ролике видно, как журналисты прижались к деревьям, когда за ними разорвался снаряд. После этого по сторонам полетела листва и пыль, также вверх пошел черный дым.

«Снаряд упал прямо за спиной нашего корреспондента, в кадре именно он — Артем Юндас», — сказано в сообщении.

О том, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел со стороны ВСУ в ЛНР, стало известно ранее 10 апреля. Тогда пострадал корреспондент Артем Юндас. В ходе обстрела также был ранен оператор ВГТРК Денис Шум. Юндас позднее отметил, что их с коллегой осмотрели врачи.

Помимо этого, он добавил, что военные Украины с помощью дрона пытались добить пострадавших журналистов ВГТРК. «"Птица" над нами была», — сказал Юндас.

В феврале под обстрел в ДНР попал военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский. У него зафиксировали легкое ранение ноги.

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      Варвара Кошечкина
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