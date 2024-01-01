Оперативные службы ДНР: журналист погиб в результате обстрела ВСУ Донецка

Журналист погиб в центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи раненых в результате обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь.

О массированном ударе ВСУ по Донецку сообщалось ранее. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по городу через десять минут после наступления нового года.