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01:42, 1 января 2024Бывший СССР

Журналист погиб в результате обстрела ВСУ Донецка

Оперативные службы ДНР: журналист погиб в результате обстрела ВСУ Донецка

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Журналист погиб в центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи раненых в результате обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь.

О массированном ударе ВСУ по Донецку сообщалось ранее. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по городу через десять минут после наступления нового года.

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