ВСУ нанесли массированный удар по Донецк в новогоднюю ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Донецку через 10 минут после наступления нового года. Уточняется, что в центре города есть погибшие.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Министр здравоохранения РФ сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.