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14:31, 10 июня 2024Россия

В России трое бойцов самообороны и сотрудник телеканала подорвались на мине

Гладков: трое бойцов самообороны и сотрудник телеканала подорвались на мине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Шебекино Белгородской области трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24» подорвались на мине. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция», — пояснил он.

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Глава области добавил, что еще одного мужчину привезли в больницу №2 Белгорода. Двум другим бойцам уже оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей Гладков не сообщил.

Ранее при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал семилетний мальчик из села Колосково Валуйского городского округа Белгородской области. Взрыв повредил ребенку ткани обеих стоп. «Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ», — рассказал Гладков.

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      Никита Абрамов
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