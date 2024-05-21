Семилетний мальчик пострадал из-за взрыва боеприпаса в российском регионе

Гладков сообщил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика

В Белгородской области при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал семилетний мальчик из села Колосково Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Взрыв повредил ребенку ткани обеих стоп. «Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ, а после будет переведен на лечение в детскую областную клиническую больницу», — рассказал Гладков.

Губернатор призвал взрослых россиян быть внимательнее и понимать опасность нахождения боеприпаса в руках у ребенка.

Ранее в белгородском селе Вторая Наумовка местный житель подорвался при попытке разобрать противопехотную мину. В результате он получил несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, в декабре 2023 года в Краснояружском районе региона на мине подорвалась машина с людьми. В результате пострадали трое мирных жителей: у одного мужчины частично ампутировали нижние конечности, у второго диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга.