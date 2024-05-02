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17:33, 2 мая 2024Россия

Россиянин попытался разобрать противопехотную мину и подорвался

Гладков: житель Белгородской области подорвался при попытке разобрать мину

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

В селе Вторая Наумовка Белгородской области местный житель подорвался при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Гладков также призвал жителей региона не пытаться разбирать мины. Он подчеркнул, что шансов выжить при этом нет, а также есть вероятность навредить близким. «Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей! Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя!», — написал он.

Ранее, в декабре 2023 года, в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвалась машина с людьми. В результате пострадали трое мирных жителей: у одного мужчины частично ампутировали нижние конечности, у второго диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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