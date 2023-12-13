Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 13 декабря 2023Россия

Три человека подорвались на мине в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о подрыве трех человек на мине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Три мирных жителя подорвались на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ЧП в Краснояружском районе. По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — сказал глава области.

Он пояснил, что у одного мужчины частично ампутировали нижние конечности, у второго диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Их доставили в белгородскую Городскую больницу №2.

Еще один пострадавший с сотрясением мозга на данный момент находится в Краснояружской центральной районной больнице. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее пожилые супруги пошли собирать грибы в лес и подорвались на мине под Брянском. Сначала на мину наступил супруг. Его спасти не удалось. Пенсионерку доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека подорвались на мине в Белгородской области

      Путин определил чрезвычайный план России

      Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

      В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

      Речь главы ЕК в Европарламенте завершилась под собачий лай

      Кризисный застройщик Китая неожиданно полностью погасил долги

      Готовившую нападение на школу сторонницу «Колумбайна» отправили в колонию

      Названо необходимое число мобилизованных украинцев для восполнения потерь ВСУ

      Tesla представила новую версию человекоподобного робота

      Мужчина отбился от напавшего на его собаку медведя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости