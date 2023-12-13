Три человека подорвались на мине в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о подрыве трех человек на мине

Три мирных жителя подорвались на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ЧП в Краснояружском районе. По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — сказал глава области.

Он пояснил, что у одного мужчины частично ампутировали нижние конечности, у второго диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Их доставили в белгородскую Городскую больницу №2.

Еще один пострадавший с сотрясением мозга на данный момент находится в Краснояружской центральной районной больнице. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее пожилые супруги пошли собирать грибы в лес и подорвались на мине под Брянском. Сначала на мину наступил супруг. Его спасти не удалось. Пенсионерку доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.