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09:51, 19 октября 2023Россия

Россияне пошли за грибами в километре от Украины и подорвались на мине

Пожилые муж и жена пошли собирать грибы и подорвались на мине под Брянском

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пожилые муж и жена пошли собирать грибы в лес и подорвались на мине под Брянском. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, 68-летний мужчина и 62-летняя женщина из села Новый Ропск отправились в лес, находящийся всего в километре от российско-украинской границы.

Сначала на мину наступил супруг. Его спасти не удалось. Пенсионерку доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области пожилой мужчина потерялся в лесу и провел там девять дней.

До этого в деревне Крутой Красноярского края 76-летняя пенсионерка вышла гулять с собакой и потерялась в тайге. Пожилая женщина больше суток ходила кругами на морозе.

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    Анна Щербакова
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