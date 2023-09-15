Российский пенсионер потерялся в лесу и выживал там девять дней

В Новгородской области потерявшийся пенсионер провел в лесу девять дней

В Новгородской области пожилой мужчина потерялся в лесу и провел там девять дней. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным министерства, российский пенсионер пошел в лес за грибами в Старорусском районе региона. Информации о том, как мужчине удалось выжить в болотистой местности в лесу, не приводится.

«В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС России и волонтеры. На болотоходе обессиленного грибника вывезли из леса и передали медикам», — говорится в сообщении.

Ранее в деревне Крутой Красноярского края 76-летняя пенсионерка вышла гулять с собакой и потерялась в тайге. Женщина больше суток ходила кругами на морозе.