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12:06, 15 сентября 2023Россия

Российский пенсионер потерялся в лесу и выживал там девять дней

В Новгородской области потерявшийся пенсионер провел в лесу девять дней

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Новгородской области пожилой мужчина потерялся в лесу и провел там девять дней. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным министерства, российский пенсионер пошел в лес за грибами в Старорусском районе региона. Информации о том, как мужчине удалось выжить в болотистой местности в лесу, не приводится.

«В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС России и волонтеры. На болотоходе обессиленного грибника вывезли из леса и передали медикам», — говорится в сообщении.

Ранее в деревне Крутой Красноярского края 76-летняя пенсионерка вышла гулять с собакой и потерялась в тайге. Женщина больше суток ходила кругами на морозе.

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    Анастасия Шейкина
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