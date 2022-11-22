Пенсионерка потерялась в тайге и больше суток ходила кругами на морозе

76-летняя пенсионерка потерялась в тайге и больше суток ходила кругами при минус 15

В деревне Крутой Красноярского края 76-летняя пенсионерка вышла гулять с собакой и потерялась в тайге. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Больше суток пожилая россиянка ходила кругами, боясь уснуть и замерзнуть. В этой местности температура ночью опустилась до минус 15 градусов, у женщины не было с собой еды и воды.

Ее искали родственники и представители местного бегового клуба «Горностай», спасатели и волонтеры. Пенсионерку нашли и доставили домой.

В июле в Красноярском крае заблудилась мать с семью детьми. Она направлялась в соседнюю станицу через лес, но потерялась и перестала выходить на связь. Отправившиеся на ее поиски спасатели обнаружили сначала многочисленные следы детских ног, а также обувь и другие детские вещи.