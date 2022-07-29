Россиянка с семерыми детьми заблудилась в лесу

В Краснодарском крае россиянка и семеро ее детей заблудились в лесу

Россиянка и семеро ее детей заблудились в лесу в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, женщина отправилась в соседнюю станицу через лес, но потерялась и перестала выходить на связь. Отправившиеся на ее поиски спасатели обнаружили сначала многочисленные следы детских ног, а также обувь и другие детские вещи.

Около трех часов ночи нашли и саму женщину — вместе с детьми она разожгла костер и ждала спасения. Россиянку обогрели и на автомобиле отвезли домой.

Ранее сообщалось, что россиянка заблудилась в лесу, шесть дней питалась одними ягодами и выжила. В спасательной операции были задействованы около 300 человек с беспилотниками и тепловизором.