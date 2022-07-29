Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянка с семерыми детьми заблудилась в лесу

В Краснодарском крае россиянка и семеро ее детей заблудились в лесу

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россиянка и семеро ее детей заблудились в лесу в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, женщина отправилась в соседнюю станицу через лес, но потерялась и перестала выходить на связь. Отправившиеся на ее поиски спасатели обнаружили сначала многочисленные следы детских ног, а также обувь и другие детские вещи.

Около трех часов ночи нашли и саму женщину — вместе с детьми она разожгла костер и ждала спасения. Россиянку обогрели и на автомобиле отвезли домой.

Ранее сообщалось, что россиянка заблудилась в лесу, шесть дней питалась одними ягодами и выжила. В спасательной операции были задействованы около 300 человек с беспилотниками и тепловизором.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе ВСУ из HIMARS по тюрьме с пленными бойцами «Азова»
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово «Точкой-У»
На Украине пожаловались на стрельбу ВСУ вслепую
Увеличение поставок газа из России сочли возможным для одной страны ЕС
Россиянам предложили авторские туры по двум экзотическим направлениям
Кардиолог назвала простые способы профилактики сердечного приступа
Минобороны России рассказало о ликвидации украинского комплекса «Точка-У» в ДНР
Магазин Mango открылся в Москве
ВКС России уничтожили пусковую установку «Тор-М1» под Харьковом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.