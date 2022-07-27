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Россиянка заблудилась в лесу, шесть дней питалась одними ягодами и выжила

В Нижегородской области женщина заблудилась в лесу и шесть дней питалась одними ягодами

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Нижегородской области спасатели нашли заблудившуюся в лесу 39-летнюю женщину — она выжила. Об этом сообщает «МК.RU».

Поиски пропавшей россиянки длились шесть дней: в спасательной операции были задействованы около 300 человек с беспилотниками и тепловизором. На седьмой день женщину нашли в овраге. Спасателям она рассказала, что все это время питалась одними ягодами.

Врачи осмотрели россиянку и приняли решение о госпитализации. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 66-летний пенсионер выжил после трех дней скитаний в лесу в минус 40 градусов. Выжить россиянину помогла национальная одежда.

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Валерий Розенберг
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