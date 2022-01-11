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Россиянин в 40-градусный мороз три дня скитался в лесу и выжил

В ЯНАО 66-летний пенсионер выжил после трех дней скитаний в лесу в минус 40 градусов

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Житель Ямало-ненецкого автономного округа выжил после трех дней скитаний в лесу в минус 40 градусов, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Ямалспас».

6 января 66-летний пенсионер поехал на снегоходе в сторону озера Пякуто. В дороге техника сломалась, мужчина не стал дожидаться спасателей и пошел в неизвестном направлении на лыжах. Связь с ним была потеряна.

По данным РЕН ТВ, поиски осложнялись морозом. Все четыре дня осматривать местность пришлось в условиях штормового ветра, бурана и температуры минус 40. Кроме того, территория считается труднодоступной, с ограниченной видимостью и большим количеством рек и буреломов.

В поисках приняли участие девять бойцов «Ямалспаса» и трое поисковиков «Лизы Алерт». Мужчину нашли 9 января в Пуровском районе. Оказалось, что он отошел от снегохода на 20 километров. По словам пенсионера, он спрятался в пойме реки и ожидал спасения. Выжить россиянину помогли знание местности, национальная одежда (теплая малица из оленьих шкур) и навыки выживания.

Ранее специалист по выживанию Михаил Макей дал советы россиянам: если вы потерялись зимой в лесу без возможности добраться до людей, нужно соорудить укрытие из подручных материалов и развести огонь, чтобы защититься от холода и хищников.

Алия Шарафутдинова
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