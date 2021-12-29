Россиянам рассказали о способах выжить зимой в лесу

Если вы потерялись зимой в лесу без возможности добраться до людей, нужно соорудить укрытие из подручных материалов и развести огонь, чтобы защититься от холода и хищников, рассказал «Ленте.ру» специалист по выживанию Михаил Макей. Он добавил, что в любом, даже небольшом путешествии, необходимо иметь при себе аварийный запас из воды, средств навигации и разведения огня.

Холод несет большую опасность. Несколько дней назад замерзал в лесу и погиб пилот упавшего вертолета, а 27 декабря в Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Макей рассказал, что делать, если зимой вы потерялись и вынуждены спасаться в лесу.

Два способа

«Надо понимать, что к любой поездке: за город, на шашлыки, на охоту, рыбалку нужно готовиться. Вам нужны средства навигации, разведения огня, теплая одежда, также необходимо сообщить родным и близким, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Это такие самые базовые пункты, которые нужно соблюдать», — сказал специалист по выживанию.

Макей рассказал о двух способах выживания в условиях дикой природы: динамическом и статическом. При статической стратегии необходимо оставаться на месте, по возможности, при наличии средств, развести огонь. Костер не только поможет согреться, но также отпугнет диких хищников и увеличит вероятность того, что человека найдут по дыму или свету.

«В динамическом варианте нужно двигаться в сторону людей, идти на звуки, на свет, если запомнили дорогу, то попытаться вернуться тем же маршрутом. Второй важный момент — ночью никто не передвигается. Даже зимой, когда снег отсвечивает и видимость намного лучше, ее все равно не достаточно. Чтобы оставаться на месте, естественно, нужно укрытие. Необходимо подняться от земли, защитив себя от снега, ветра и внешней окружающей среды. Из подручных материалов отлично подходят еловые ветки, которых много в наших лесах. Они же, кстати, годятся и для разведения костров, поддержания тепла», — отметил Макей.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда ни одна из стратегий не сработает, специалист по выживанию напомнил о необходимости всегда иметь при себе аварийный запас, который позволит выжить даже в случае бедствия. Бедствием, кстати, может стать даже подвернутая нога.

«Даже с удалением на два километра от населенного пункта зимой подвернутая нога может привести к очень плачевным последствиям — человек не сможет передвигаться, получит обморожение и умрет от холода, не прожив и ночи. Потому еще раз напоминаю о необходимости иметь при себе средства навигации, разведения огня и также информирования близких», — заключил Макей.