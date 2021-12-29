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Прокуратура начала проверку после обнаружения насмерть замерзшего школьника

Прокуратура начала проверку после обнаружения тела 11-летнего мальчика в Подмосковье

Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура начала проверку после обнаружения насмерть замерзшего 11-летнего мальчика в подмосковной Дубне. Об этом в среду, 29 декабря, сообщается в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.

По предварительным данным следствия, 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школу, ни домой школьник не пришел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила также, что тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, он умер из-за обморожения.

Ранее сообщалось, что погибший ребенок учился в школе для детей с ограниченными возможностями, о его пропаже в полицию заявила мать.

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Евгения Куликова
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