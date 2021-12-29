Стали известны подробности о замерзшем насмерть российском школьнике

Замерзший насмерть в подмосковной Дубне одиннадцатилетний мальчик учился в школе для детей с ограниченными возможностями, о его пропаже два дня назад заявила в полицию мать. Такие подробности приводятся в Telegram-канале Shot.

Женщина отметила, что ее ребенок ушел из дома утром и не вернулся.

К поискам российского школьника были подключены полицейские и волонтеры. Тело мальчика было найдено на объездной дороге, в канаве, без внешних признаков насилия.

Ранее в Амурске трехлетний мальчик гулял на улице раздетым в 40-градусный мороз. В следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пояснили, что трехлетнего россиянина спас водитель скорой помощи. Он укутал ребенка в теплые вещи, а позже доставил в больницу.

