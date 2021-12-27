Трехлетний россиянин гулял на улице раздетым в минус 40 и попал на видео

В Амурске Хабаровского края трехлетний мальчик гулял на улице раздетым в 40-градусный мороз. Видео с места опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что во дворе многоквартирного дома без верхней одежды по снегу ходит маленький мальчик. Его замечает мужчина, но проходит мимо.

В следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пояснили, что трехлетнего россиянина спас водитель скорой помощи. Он укутал ребенка в теплые вещи, а позже доставил в больницу.

Предварительно установлено, что мальчик находился дома с отцом, входная дверь квартиры была открыта. Ребенок самостоятельно вышел на улицу в минусовую температуру. У него диагностировали общее охлаждение и обморожение обеих стоп.

Сейчас мальчика уже выписали из госпиталя. Начата проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК об оставлении в опасности (статья 125) и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156).

22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голую пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело ее мертвого восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позже стало известно, что мать сначала пыталась задушить детей шарфом, а затем бросила.

Россиянку задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве сына и покушении на убийство дочери.