Стало известно о состоянии брошенной в овраге без одежды девочки

Состояние девочки, брошенной матерью в заснеженном овраге в Саратовской области без одежды, остается критическим, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Минздрава.

Пятилетний ребенок пока находится в реанимации. Каких-либо прогнозов о его состоянии медики давать не стали. Врачи делают все для спасения жизни ребенка, заверил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что россиянка, бросившая голых детей в овраге в саратовском селе Прокудино, перед этим пыталась задушить их шарфом.

В отношении женщины возбуждено два уголовных дела: об убийстве ребенка и покушении на убийство второго.

Вечером 22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата.