Бросившая голых детей зимой в овраге россиянка пыталась их задушить

Россиянка, бросившая голых детей в овраге в саратовском селе Прокудино, перед этим пыталась задушить их шарфом. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, женщина рассердилась на детей за плохое поведение и стала душить. Когда они перестали подавать признаки жизни, она отнесла тела на улицу и сбежала.

Сама россиянка в беседе с журналистами уверяла, что не убивала детей — они якобы погибли от переохлаждения, потому что ночью в доме сломался котел.

Против нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве ребенка и покушении на убийство второго.

Вечером 22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в заснеженном овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. Состояние девочки оценивается как критическое, в настоящее время за ее жизнь борются медики.