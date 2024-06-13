Захарова заявила о целенаправленной атаке на сотрудников НТВ

Захарова заявила о целенаправленной атаке украинских войск на сотрудников НТВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска целенаправленно атаковали сотрудников НТВ. Так она прокомментировала информацию о том, что корреспондент и оператор российского телеканала получили ранения в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), ее цитирует НТВ в Telegram.

«По имеющимся на текущий момент данным, в результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника (это будут подтверждать правоохранительные органы на основе имеющихся фактов) тяжелейшие ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега оператор НТВ Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — сказала Захарова.

Ранее 13 июня сообщалось, что Ивлиев и Кожин попали под обстрел в Горловке, в результате чего получили тяжелые ранения. Главный врач городской больницы Нелля Якуненко уточнила, что журналисты находятся в коме, им делают операцию. Захарова призвала ООН осудить действия Киева по отношению к сотрудникам НТВ.