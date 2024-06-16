Захарова назвала гибель военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала гибель военкора Цицаги тяжким преступлением Киева. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно нанесли удар по военкору в ДНР, в результате которого он погиб.

Ранее МИД России потребовал от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле осудить убийство Никиты Цицаги.

Военный фотокорреспондент NEWS.ru погиб в результате атаки ВСУ в зоне СВО. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда журналист планировал сделать репортаж. Корреспондент погиб при атаке украинских дронов. Информацию о случившемся подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.