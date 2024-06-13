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20:11, 13 июня 2024Интернет и СМИ

В ООН высказались об атаке на журналистов НТВ

Зампредставителя генсека ООН Хак: организация против любых нападений на СМИ

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на представителей СМИ, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Его слова передает РИА Новости.

«Мы выступаем против любых нападений на (сотрудников — прим. «Ленты.ру») СМИ», — высказался Хак об атаке на журналистов НТВ.

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Ранее стало известно об уходе из жизни одного из раненых журналистов телеканала НТВ Валерия Кожина.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала ООН осудить атаку Киева на журналистов телеканала НТВ в Горловке. Она заявила, что украинские войска целенаправленно атаковали сотрудников НТВ.

13 июня в Никитовском районе Горловки получили ранения двое сотрудников НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что они получили минно-взрывные травмы.

Сотрудники телеканала находились в коме, их доставили в больницу. Главврач горловской больницы Нелля Якуненко сообщила, что раненые находились в тяжелом состоянии.

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      Олег Давыдов
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