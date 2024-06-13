Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался

Мэр Горловки Приходько: раненный в ДНР оператор НТВ Валерий Кожин скончался

Один из журналистов телеканала НТВ Валерий Кожин, раненный в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки), скончался. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал Приходько.

В четверг, 13 июня, в ДНР получили ранения двое сотрудников НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что они получили минно-взрывные травмы.

Пострадавших, находившихся в коме, доставили в больницу. Главврач горловской больницы Нелля Якуненко отметила, что они находились в тяжелом состоянии. «Они в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — сообщила Якуненко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранение журналистов, заявила, что украинские войска целенаправленно атаковали сотрудников НТВ. Она также призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) осудить атаку Киева на журналистов телеканала НТВ в Горловке.