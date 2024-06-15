Небензя высказался о молчании ООН после удара ВСУ по журналистам НТВ

Небензя: Россия разочарована молчанием ООН об ударе ВСУ по журналистам НТВ

Москва разочарована тем, что в ООН не нашли смелости осудить атаку украинских военных против журналистов НТВ, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар. «Вызывает разочарование, что в Секретариате ООН не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт», — высказался Небензя.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в Горловке, в результате которого получили ранения двое журналистов съемочной группы НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиев. Они снимали репортаж об обстрелах мирных жителей вооруженными формированиями Украины.