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12:19, 14 июня 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело после обстрела журналистов НТВ в Горловке

СК возбудил дело после обстрела съемочной группы НТВ и гибели журналиста Кожина
Начало событий в новости Раненного в ДНР журналиста НТВ перевезли в Москву

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в Горловке, в результате которого получили ранения двое журналистов съемочной группы НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статьям 105 УК РФ и 144 УК РФ. Оператор Валерий Кожин получил ранения, несовместимые с жизнью, военный корреспондент Алексей Ивлиев прооперирован и эвакуирован в Москву.

По данным СК, журналисты НТВ снимали репортаж об обстрелах мирных жителей вооруженными формированиями Украины. В ходе атаки беспилотника они получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее 14 июня Ивлиев после операции сообщил, что в результате ранения лишился руки, но жив.

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      Любовь Ширижик
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