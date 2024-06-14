Следователи возбудили дело после обстрела журналистов НТВ в Горловке

СК возбудил дело после обстрела съемочной группы НТВ и гибели журналиста Кожина

Раненного в ДНР журналиста НТВ перевезли в Москву

Начало событий в новости Раненного в ДНР журналиста НТВ перевезли в Москву

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в Горловке, в результате которого получили ранения двое журналистов съемочной группы НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статьям 105 УК РФ и 144 УК РФ. Оператор Валерий Кожин получил ранения, несовместимые с жизнью, военный корреспондент Алексей Ивлиев прооперирован и эвакуирован в Москву.

По данным СК, журналисты НТВ снимали репортаж об обстрелах мирных жителей вооруженными формированиями Украины. В ходе атаки беспилотника они получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее 14 июня Ивлиев после операции сообщил, что в результате ранения лишился руки, но жив.