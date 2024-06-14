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11:16, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Раненного в ДНР журналиста НТВ перевезли в Москву

Корреспондента НТВ Ивлиева, раненного в Горловке, эвакуировали в Москву

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, раненного в Донецкой народной республике (ДНР), перевезли в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

«Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву», — сообщили агентству в оперативных службах.

Ранее стало известно, что Ивлиев, раненный в Горловке, лишился руки. Телеканал НТВ опубликовал в Telegram-канале обращение журналиста, в котором он рассказ о своем самочувствии.

До этого сообщалось, что другого сотрудника НТВ, оператора Валерия Кожина, также получившего ранения в ДНР, не удалось спасти. Врачи старались сохранить ему жизнь в течение нескольких часов.

13 июня стало известно, что двое сотрудников НТВ — Кожин и Ивлиев — получили ранения в Горловке. Также был ранен офицер сопровождения. Позднее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники НТВ получили минно-осколочные ранения.

На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что на сотрудников телеканала Киевом была совершена целенаправленная атака, и призвала ООН выступить с осуждением таких действий.

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      Мария Большакова
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