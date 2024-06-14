Раненный в ДНР журналист НТВ лишился руки

Раненный в ДНР военкор НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки

Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, раненный в Донецкой народной республике (ДНР), лишился руки. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале НТВ.

НТВ опубликовал видео с Ивлиевым, лежащим на больничной кровати. «Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — заявил журналист.

Ранее стало известно, что другого сотрудника НТВ Валерия Кожина, раненного в Горловке, спасти не удалось. Врачи пытались сохранить ему жизнь несколько часов.

Сотрудники НТВ Кожин и Ивлиев получили ранения в четверг, 13 июня. Также был ранен офицер сопровождения. Сообщалось, что пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивалось как тяжелое, раненые находились в коме.

На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что атака была совершена украинскими войсками целенаправленно, и призвала ООН осудить атаку Киева на сотрудников телеканала.