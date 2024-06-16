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23:57, 16 июня 2024Мир

В США заявили о расколе в НАТО из-за Украины

Экс-агент ЦРУ Джонсон: внутри НАТО растет раскол по вопросу Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что раскол внутри НАТО растет раскол по вопросу Украины.

По его словам, Соединенные Штаты оказывали давление на Германию и Польшу, чтобы они передали Украине ракетные батареи Patriot, однако они отказались. Также власти Венгрии заявили, что не будут ничего поставлять Киеву. «Если объективно взглянуть со стороны, то можно увидеть, что в НАТО творится хаос», — подчеркнул он.

Джонсон отметил, что Европейский союз не предпринимает особых усилий по поддержке Украины. Он пояснил, что на самом деле речь идет об отдельных странах, готовых ее оказывать. По его словам, уже видны признаки такого, что Брюссель начинает изменять риторику.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой. По его словам, Москва будет готова к мирным переговорам, как только Киев начнет выводить войска с территории новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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