Организаторам тренинга в Одессе пообещали «жесткую реакцию»

Омбудсмен Креминь пообещал «жесткую реакцию» организаторам тренинга в Одессе

Организаторов тренинга в Одессе, отказавшихся переходить с русского языка на украинский, ждет «жесткая реакция». Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, организаторы нарушили несколько статей уголовного кодекса. Чиновник планирует обратиться в правоохранительные органы.

«Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны. Никому не разрешены такие грубые злоупотребления в отношении граждан Украины», — подчеркнул Креминь.

Речь идет об инциденте, произошедшем на одном из бизнес-тренингов. Несколько участников потребовали от спикера перейти с русского на украинский язык, однако он отказался. В зале его поддержали аплодисментами, но те же люди продолжили перебивать спикера и требовать от него выступать на украинском языке. В итоге нарушителей вывели из зала проведения мероприятия.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании украинского языка местными органами власти. На государственном языке должны разговаривать депутаты, должностные лица и другие докладчики.