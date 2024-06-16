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14:08, 16 июня 2024Бывший СССР

В Одессе выгнали с бизнес-тренинга требовавших говорить спикера на русском слушателей

В Одессе выгнали с тренинга слушателей, требовавших спикера выступать на русском

В Одессе выгнали слушателей бизнес-тренинга, требовавших говорить спикера на русском языке. Видео с мероприятия опубликовало в Telegram издание «Страна».

На одном из бизнес-тренингов несколько участников потребовали от спикера перейти с русского на украинский язык, однако он отказался. В зале его поддержали аплодисментами, но они продолжили перебивать спикера и требовать от него выступать на украинском языке. В итоге нарушителей вывели из зала проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что из украинских библиотек с 2022 года списали более 26 миллионов книг, из них более 17 миллионов — на русском языке.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном использовании украинского языка местными органами власти. На государственном языке должны разговаривать депутаты, должностные лица и другие докладчики.

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      Олег Давыдов
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